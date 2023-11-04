За ошибку в Кубке Чебан «наказан» назначением на матч РПЛ

3 ноября департамент судейства РФС объявил арбитров, которые будут работать на матчах 14-го тура чемпионата России. Сегодня игру «Ахмат» — «Факел» в Грозном обслужит Сергей Чебан.

Это означает, что московский рефери никак не наказан за ошибку во встрече 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Химки» — «Динамо-Владивосток» (4:0). На 66-й минуте того матча Роман Сафьян засчитал второй гол подмосковной команды, который забил Лев Скворцов.

Ни первый ассистент судьи Наиль Сейфетдинов, ни видеоарбитры Чебан и Евгений Турбин не посчитали, что следовало зафиксировать положение «вне игры» у Ильи Садыгова. Хотя футболист «Химок» в момент паса находился за линией офсайда, подпрыгнул и попытался ударить головой по мячу, но не достал до него.

Сейфетдинов наказан — он не получил назначений на очередные туры в чемпионате и первенстве России. Турбин успел еще поработать видеоарбитром на другой кубковой игре — «Ростов» — «Урал» (2:1).

А Чебан, который не вмешался в действия Сафьяна, «наказан» судейством матча в РПЛ. Он, кстати, не пропустил в чемпионате ни одного тура: четыре встречу в роли арбитра, две — в качестве АВАР, восемь — резервным.