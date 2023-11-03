В «Оренбурге» сообщили о доверии к главному тренеру Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об отношении в клубе к главному тренеру Давиду Деограсии.

2 ноября «Оренбург» проиграл в ЦСКА (1:3) в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Мы довольны тем, как у нас сложился групповой этап. Мы вышли из группы, решили свою задачу, это самое главное. Что касается нашего тренера, то мы ему доверяем, у него большой кредит доверия», — цитирует Андреева ТАСС.

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 12 очков.