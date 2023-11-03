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Кубок России

Сегодня, 12:13

Гафин заявил, что «Динамо» по составу способно выиграть Кубок России в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб способен победить в Кубке России.

«Я не думаю, что мы недооценили кубок, нужно понимать, что у нас есть ряд футболистов, которые получают меньше игровой практики. Матчи кубка позволяют ее получать, поэтому у этих футболистов появляется возможность доказать тренеру команды свою состоятельность. Это тоже важный компонент в групповой стадии кубка. Поэтому нельзя сказать, что идет какая-то недооценка, я бы смотрел на это с ракурса предоставления игровой практики всем футболистам обоймы», — цитирует Гафина ТАСС.

«Динамо» победило «Пари НН» благодаря голу в добавленное время и вышло в плей-офф Пути РПЛ.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на второе место в группе D с 11 очками, опередило «Краснодар» по дополнительным показателям и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/19191929
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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