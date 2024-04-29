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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Спартак»: дата и время начала матча Кубка России

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 1 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Динамо» — «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России в среду, 1 мая. Игра начнется в 18:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве.

Ключевые события матча Кубка России «Динамо» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция встречи пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России показывают онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

16 и 17 апреля определились четыре команды, которые продолжат борьбу за Кубок России в пути регионов. Вслед за «Балтикой» это право получили «Ростов», обыгравший «Урал» и «Динамо», победившее «Оренбург».

Последняя команда определились по итогам второго полуфинала пути РПЛ, где «Зенит» по сумме двух игр переиграл «Спартак». В финале пути РПЛ в двухматчевом противостоянии сыграют ЦСКА и «Зенит».

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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