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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» в матче 1/32 финала Кубка России против «Волги» (1:2).
«Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана — не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района. Вся ситуация в «Рубине» — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши. Давно нужно Леониду Викторовичу сказать спасибо и взять другого тренера», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
«Волга» прошла в 1/16 финала Кубка России, а «Рубин» завершил участие в турнире.
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