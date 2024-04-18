Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:17

Дьяков: «Ростов» десять лет назад выигрывал Кубок. Возможно, и в этом сезоне получится»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что у команды Валерия Карпина есть шанс выиграть FONBET Кубок России.

«И у «Ростова», и у «Балтики», и у всех команд, которые участвуют, есть шанс выиграть Кубок. Да, сейчас система турнира поменялась. У «Ростова» тяжелый, тернистый путь, где каждый матч плей-офф состоит из одной игры. Проиграл — вылетел. Вчера молодые ребята вышли — молодцы. Обыграли «Урал», отыгрались. С «Балтикой» будут играть дома, возможно, будет чуть попроще. Но легко не будет. Конечно, 10 лет назад «Ростов» кубок выиграл, возможно, в этом сезоне тоже получится», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» дома сыграет с «Балтикой». Матчи этой стадии запланированы на конец апреля — начало мая.

 

 

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
1
0
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина-2024
Польша сыграет на Евро в группе с Францией, Нидерландами и Австрией
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Маркао: «Если в чемпионате не получилось, тогда желаю, чтобы «Спартак» завоевал хотя бы Кубок России»
Чухлов: «Зенит» сделал из вратаря «Спартака» героя»
Спартаковец Соболев сыграет с «Динамо». У него сгорело одно предупреждение
Президент «Урала»: «После поражения от «Ростова» мне стыдно выходить в город»
Спартаковец Угальде пропустит кубковый матч с «Динамо»
Белоус — о Джикии в матче с «Зенитом»: «За счет одной духовитости в футбол не сыграешь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Бышовец: «Есть оптимизм, что в концовке сезона «Спартак» выступит вполне приемлемо»

Чухлов: «Зенит» сделал из вратаря «Спартака» героя»