Дьяков: «Ростов» десять лет назад выигрывал Кубок. Возможно, и в этом сезоне получится»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что у команды Валерия Карпина есть шанс выиграть FONBET Кубок России.

«И у «Ростова», и у «Балтики», и у всех команд, которые участвуют, есть шанс выиграть Кубок. Да, сейчас система турнира поменялась. У «Ростова» тяжелый, тернистый путь, где каждый матч плей-офф состоит из одной игры. Проиграл — вылетел. Вчера молодые ребята вышли — молодцы. Обыграли «Урал», отыгрались. С «Балтикой» будут играть дома, возможно, будет чуть попроще. Но легко не будет. Конечно, 10 лет назад «Ростов» кубок выиграл, возможно, в этом сезоне тоже получится», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» дома сыграет с «Балтикой». Матчи этой стадии запланированы на конец апреля — начало мая.