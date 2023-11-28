Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:42

Галактионов: «Нельзя было давать «Балтике» возвращаться в игру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Балтикой» (2:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Дублем за железнодорожников отметился Тимур Сулейманов, забивший решающий гол в концовке встречи. За калининградцев отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама.

«После перерыва мы стали терять много мячей в простых ситуациях. Потери, брак. Нужно отдать должное «Балтике», команда боевая, они нагнетают своим вертикальным футболом, диагональными передачами, доставками в штрафную площадь. Поэтому нельзя было давать сопернику возвращаться в игру», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Ответная встреча между командами состоится на «РЖД Арене» в Москве. Игра пройдет 12 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
Читайте также
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
Глава UFC Дана Уайт провел 86 часов на одной воде
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Галактионов объяснил, готов ли «Локомотив» успешно играть без Дзюбы
«Балтика» — «Локомотив»: видеообзор матча FONBET Кубка России
Сулейманов поблагодарил болельщиков «Локомотива» после ничьей с «Балтикой»: «Когда они скандировали мою фамилию, было очень приятно»
Муравьев: «Вся страна будет болеть за «Динамо»? Такого не бывает никогда»
«Балтика» — «Локомотив»: Чебан ошибочно не удалил Мусаева
Концовки «Локо» — всегда триллер. После провала в РПЛ спаслись в Кубке с «Балтикой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Балтика» — «Локомотив»: видеообзор матча FONBET Кубка России

Галактионов объяснил, готов ли «Локомотив» успешно играть без Дзюбы