Галактионов объяснил, готов ли «Локомотив» успешно играть без Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру без форварда железнодорожников Артема Дзюбы в первом матче против «Балтики» (2:2) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Дублем за красно-зеленых отметился Тимур Сулейманов. 23-летний форвард забил решающий гол в концовке встречи. Дзюба пропускал матч по медицинским показаниям.

«Локомотив» готов играть успешно без Дзюбы? Не надо так ставить вопрос. Артем – ключевой игрок нашей команды. Это лидер коллектива – и в раздевалке, и на поле, и он приносит очень много пользы, когда играет. Тимур немножко другого плана футболист, и сегодня он сделал свою работу хорошо. Мы рады, что у нас есть мастеровитый, опытный лидер, и игрок, который может его подменять, конкурировать и показывать, что он тоже достоин выходить в основном составе», – приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

Ответная встреча между командами состоится на «РЖД Арене» в Москве. Игра пройдет 12 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.