Мележиков: «Концовка матча с «Зенитом»? Огонь»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти).

— Что можете сказать про концовку?

— Огонь.

— А с чего все началось?

— Не помню, нужно посмотреть повтор. Кажется, что футболист «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка. Я на другой стороне был.

— Как вам матч вообще?

— Огонь. Ребята молодцы, боролись на каждом клочке поля.

— Есть шанс в первой стадии Кубка попасть на ЦСКА.

— Не думаю, что мы должны бояться каких-то соперников. Мы должны играть свою игру и все.

— Может, вам бы хотелось встретиться с ними позже?

— Не знаю, это вопрос больше не ко мне, а к тренеру: с кем бы ему интереснее было бы со спортивной точки зрения сыграть.