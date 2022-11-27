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Абаскаль: «В прошлом матче мы отдали владение сопернику и поэтому уступили. Сегодня было все иначе»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал на примере матче с «Зенитом», как команда менялась по ходу сезона.

— В Суперкубке вы проиграли 0:4. Затем было поражение от Зенита в чемпионате. Но после этого Спартак прибавил в матчах с Зенитом. За счет чего?

— Игра в Суперкубке была первой. Во втором матче у нас не было характера, мы должны были успокоить ситуацию, сдержать эмоции. Не давать того, чтобы захлестнули эмоции. Третий матч был в Кубке. Там за счет работы над техникой и тактикой команде удалось остановить соперника. Команда использовала все свободные зоны. Там был серьезный матч, победу в котором мы одержали в концовке, а матчи играются 90 минут. В прошлом матче мы отдали владение сопернику и поэтому уступили. Сегодня было все иначе. Накануне была квалификация, эта цель достигнута, не пропустив гола мы получили большой опыт им позволит дальше расти.

— На разминке повреждение получил Маслов и вместо него вышел Рыбус. Как изменился план в связи с этим?

— Если мы говорим о вере в игроков, то я уверен в них на сто процентов. Я был уверен, что Рыбус и Хлусевич справятся, и все будет хорошо. Хлусевич — не центральный защитник, но он принес много пользы. Его эффективные диагонали, короткие пасы с Классеном позволяли нам оказываться ближе к воротам соперника. Может, случайность или совпадение, но Хлусевич уже играл на этой позиции с «Зенитом». Может, это сработало. По тактике у нас было три центральных защитника, но крайний защитник был как бы сдавленным справа.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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