Абаскаль: «В прошлом матче мы отдали владение сопернику и поэтому уступили. Сегодня было все иначе»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал на примере матче с «Зенитом», как команда менялась по ходу сезона.

— В Суперкубке вы проиграли 0:4. Затем было поражение от Зенита в чемпионате. Но после этого Спартак прибавил в матчах с Зенитом. За счет чего?

— Игра в Суперкубке была первой. Во втором матче у нас не было характера, мы должны были успокоить ситуацию, сдержать эмоции. Не давать того, чтобы захлестнули эмоции. Третий матч был в Кубке. Там за счет работы над техникой и тактикой команде удалось остановить соперника. Команда использовала все свободные зоны. Там был серьезный матч, победу в котором мы одержали в концовке, а матчи играются 90 минут. В прошлом матче мы отдали владение сопернику и поэтому уступили. Сегодня было все иначе. Накануне была квалификация, эта цель достигнута, не пропустив гола мы получили большой опыт им позволит дальше расти.

— На разминке повреждение получил Маслов и вместо него вышел Рыбус. Как изменился план в связи с этим?

— Если мы говорим о вере в игроков, то я уверен в них на сто процентов. Я был уверен, что Рыбус и Хлусевич справятся, и все будет хорошо. Хлусевич — не центральный защитник, но он принес много пользы. Его эффективные диагонали, короткие пасы с Классеном позволяли нам оказываться ближе к воротам соперника. Может, случайность или совпадение, но Хлусевич уже играл на этой позиции с «Зенитом». Может, это сработало. По тактике у нас было три центральных защитника, но крайний защитник был как бы сдавленным справа.