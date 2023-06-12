Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:48

Гришин счиатет, что ЦСКА окажет сопротивление «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу первой команды армейцев над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пен.) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Финал кубка был очень ярким. Я переживал, что матч может быть закрытым, но команды играли в открытый футбол и подарили нам очень интересный финал. Игра доставила огромное удовольствие. Кто-то скажет, что пенальти — лотерея, но тут очень играет роль мастерство. Акинфеев вновь доказал всем, что он до сих пор лучший вратарь в России. Никто не может сравниться с Игорем. Думаю, ЦСКА в новом сезоне окажет большое сопротивление «Зениту» в борьбе за чемпионство, хоть это и будет непросто», — приводит слова Гришина Sport24.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-grishin-akinfeyev-vnov-dokazal-chto-on-luchshiy-vratar-rossii
Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
2
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Хочу выиграть много медалей для Франции». Бывшая россиянка Кирпичникова уже побеждает в другой стране
Джокович обыграл Рууда и в третий раз стал победителем «Ролан Гаррос»
Путин поздравил россиян с Днем России
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боков поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Мендес назвал победу ЦСКА в FONBET Кубке России одним из самых счастливых моментов в жизни