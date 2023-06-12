Гришин счиатет, что ЦСКА окажет сопротивление «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Главный тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу первой команды армейцев над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пен.) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Финал кубка был очень ярким. Я переживал, что матч может быть закрытым, но команды играли в открытый футбол и подарили нам очень интересный финал. Игра доставила огромное удовольствие. Кто-то скажет, что пенальти — лотерея, но тут очень играет роль мастерство. Акинфеев вновь доказал всем, что он до сих пор лучший вратарь в России. Никто не может сравниться с Игорем. Думаю, ЦСКА в новом сезоне окажет большое сопротивление «Зениту» в борьбе за чемпионство, хоть это и будет непросто», — приводит слова Гришина Sport24.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.