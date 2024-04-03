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Сегодня, 13:40

Игнатьев считает, что матчи между «Спартаком» и «Зенитом» не могут надоесть

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Конечно же, нет, такие матчи не могут надоесть, это невозможно! Подобные игры всегда привлекают как зрительский интерес, так и внимание самих игроков, у которых появляется возможность проверить свои силы на уровне высококлассных соперников», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

Игра пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Последний матч между командами прошел 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.

Источник: «Газета.ru»
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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