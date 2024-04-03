В «Ростове» высказались о судействе в матче против «Химок»: «Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в матче с «Химками» (0:0, пенальти 7:6) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Судейство минут 55-60 было хорошего уровня. Были помарки, но в целом моменты трактовали одинаково, и судья не мешал командам играть. Что случилось дальше, не понимаю. Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен. Понятно ли мне удаление Карпина и Онопко? Странные трактовки эпизодов, которые возмутили Карпина и Онопко. Следствием чего стало удаление», — сказал Рыскин «СЭ».

Главный арбитр матча Алексей Сухой удалил Карпина и Онопко после завершения основного времени встречи.