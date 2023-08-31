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Кубок России

Сегодня, 18:40

Игнатов ответил на вопрос, поставит ли себя вместо Промеса или Бонгонды в игре FIFA

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового этапа FONBET Кубка России рассказал «СЭ» об отношении к футбольным симуляторам.

— «Спартак» вернут в серию игр EA FC 24 (FIFA 24) c этого года. Что ты об этом думаешь?

— Это здорово! Мы тоже играем иногда. Особенно на сборах, когда есть время, устраиваем турниры.

— Будешь играть за себя?

— Я такого никогда не делал. Посмотрим!

— Каким рейтингом будешь доволен?

— На самом деле это чисто индивидуальное мнение тех, кто создает. Какой дадут, нормально будет.

— Если будешь играть, поставишь себя вместо Бонгонды, Промеса или кого-то еще?

— Какой тренер там состав выберет, такой и будет.

— Вот ты тренер.

— А я не тренер, я же игрок.

Ранее появился список клубов, которые будут в ячейке «Остальной мир» в игре EA FC 24 при выборе команд. Помимо «Спартака» в футбольный симулятор будут возвращены ЦСКА и «Локомотив».

Квинси Промес
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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