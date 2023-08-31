Игнатов ответил на вопрос, поставит ли себя вместо Промеса или Бонгонды в игре FIFA

Сегодня, 18:40
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового этапа FONBET Кубка России рассказал «СЭ» об отношении к футбольным симуляторам.
— «Спартак» вернут в серию игр EA FC 24 (FIFA 24) c этого года. Что ты об этом думаешь?
— Это здорово! Мы тоже играем иногда. Особенно на сборах, когда есть время, устраиваем турниры.
— Будешь играть за себя?
— Я такого никогда не делал. Посмотрим!
— Каким рейтингом будешь доволен?
— На самом деле это чисто индивидуальное мнение тех, кто создает. Какой дадут, нормально будет.
— Если будешь играть, поставишь себя вместо Бонгонды, Промеса или кого-то еще?
— Какой тренер там состав выберет, такой и будет.
— Вот ты тренер.
— А я не тренер, я же игрок.
Ранее появился список клубов, которые будут в ячейке «Остальной мир» в игре EA FC 24 при выборе команд. Помимо «Спартака» в футбольный симулятор будут возвращены ЦСКА и «Локомотив».