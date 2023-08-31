Футболист «Спартака» Игнатов назвал крутым возвращение флага и гимна российским киберспортсменам

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового этапа FONBET Кубка России прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации киберспорта вернуть российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Это круто. Рад, что их допустили, потому что посматриваю между делом DOTA, Counter-Strike. Конечно, я не такой игрок, как раньше. Сейчас уже очень редко играю, когда есть возможность. Но я слежу, смотрю стримы иногда по вечерам, когда есть свободное время. Интересно!» — сказал Игнатов «СЭ».

Российским командам запретили выступать под своим флагом на международных соревнованиях по киберспорту 18 апреля 2022 года.

28 августа прошел съезд IESF, на котором проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.