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Судейство

Сегодня, 08:30

Кобелев: «Ошибка Кукуяна. Не понял, за что удалили Карраскаля»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал удаление полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

Первую желтую карточку он получил на 14-й минуте встречи, а вторую — на 69-й за подкат против Вильсона Изидора.

— Вы поняли, за что Павел Кукуян показал Карраскалю вторую желтую карточку?

— Нет. Мне кажется, если и был какой-то фол со стороны динамовца, то точно не на желтую.

— Серьезная ошибка арбитра?

— Ну конечно! Если ты показываешь вторую желтую, она должна быть железобетонной! А тут, считаю, этот «горчичник» не по делу. Повторюсь, если даже Карраскаль задел Изидора, то нарушение не тянуло на такое наказание. Атака «Зенита» продолжилась.

Ответный матч пройдет в марте.

Федор Смолов. «Шедевр Смолова! В РПЛ редко такое увидишь. А Клаудиньо потерялся без Вендела». Кобелев — о победе «Динамо» над «Зенитом»

Андрей Кобелев (футбол)
Хорхе Карраскаль
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Павел Кукуян
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