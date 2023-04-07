Корниленко оценил итоги жеребьевки FONBET Кубка России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей оценил итоги жеребьевки FONBET Кубка России.

«Предпочтительнее было бы сыграть с «Акроном»? Именно с логистической точки зрения «Акрон» был бы для нас более удобным вариантом, тем более сейчас у нас такой плотный календарь и тяжелые соперники. Подчеркну, что именно в плане логистики, восстановления для нас было бы предпочтительнее сыграть с «Акроном». Будет тяжело добираться, но таков жребий — придется подстраиваться под эти условия. Надеюсь, мы сможем пройти дальше. Мы никогда не делили сезон на Кубок, чемпионат, тем более к нам в группу изначально попали «Зенит» и «Спартак» — мы не могли отделять чемпионат от Кубка. Будем настраиваться на то, чтобы пройти дальше», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» ориентировочно запланирован на 20 апреля. Ориентировочно 23 апреля «Крылья» сыграют на выезде с «Пари НН».