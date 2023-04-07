Пономарев считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России в этом сезоне

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы своей бывшей команды на победу в FONBET Кубке России в этом сезоне.

«Конечно, ЦСКА способен выиграть Кубок России в текущем сезоне. Немного нужно игру поправить, но пока везет. В матче с «Крыльями» повезло, они сами себе гол забили. Московская команда неплохая по составу и манере игры, нет проблем с технической оснащенностью. Правда, немного сдает физика, во втором тайме защитники глубоко садятся в оборону. Этого говорит об их усталости. Еще нужно впереди прибавить — Чалову и Заболотному. По составу и мастерству мы выше на голову «Крылья», но игра получилось не очень. Главное, что ЦСКА победил! В финале мы должны играть обязательно. У нас хорошие перспективы в турнире, все будет нормально», — приводит Betonmobile.ru слова Пономарева.

ЦСКА сыграет с «Уралом» в финале Пути РПЛ Кубка России.