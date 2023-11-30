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Кубок России

Сегодня, 12:13

Круговой заявил, что «Зенит» допустил много брака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о матче ФОНБЕТ Кубка России с «Динамо» (0:1), а также о лидерстве в чемпионате.

«Получается, что это неудобный соперник для нас. В кубковом матче мы гол не забили, потому что не создавали моменты. Было мало подходов, и мы качественно не выбегали в быстрые атаки. Плюс было много брака. Мы знали, как они будут играть. Просто удача в этом матче была на их стороне: они смогли забить, а мы нет. Сможем ли решить задачу выхода в следующий раунд? Будем готовиться к этому. Дома, при своих болельщиках постараемся показать максимум. Понятно, что всегда хочется выиграть, но не всегда это получается. В прошедшем матче у нас было не очень много моментов и, по-моему, всего один удар в створ ворот. Плохо сыграли в атаке», — приводит слова Кругового «Евро-Футбол.Ру».

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005483508_krugovoy_myi_ploho_syigrali_v_atake_dopustili_mnogo_braka_i_sovershili_malo_podhodov_k_vorotam_dinamo
Данил Круговой
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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