Кубок России: результаты жеребьевки 1/4 финала плей-офф пути РПЛ и пути регионов

Сегодня, 12:51
Стали известны четвертьфинальные пары FONBET Кубка России Пути регионов и Пути РПЛ. Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьевка.
Пары Пути регионов:
1-й этап
«Родина» — «Урал»;
«Химки» — «Краснодар»;
«Волгарь» — «Ахмат»;
«СКА-Хабаровск» — «Сочи».
Раунд пройдет из одного матча. Игры состоятся с 12 по 14 марта.
Пары Пути РПЛ:
«Оренбург» — «Спартак»;
«Ростов» — ЦСКА;
«Балтика» — «Локомотив»;
«Динамо» — «Зенит».
Раунд пройдет из двух матчей. Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.