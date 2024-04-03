«Локомотив» — о столкновении Пиняева с голкипером «Урала»: «Разве это не фол?»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Урала» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Во втором тайме полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев в штрафной площади столкнулся с голкипером соперника Алексеем Маминым. Голкипер попал сопернику коленом в лицо. Арбитр встречи Кирилл Левников не назначил пенальти после просмотра видеоповтора.

«Разве это не фол?» — сказано в сообщении пресс-службы красно-зеленых под скриншотом со столкновением.