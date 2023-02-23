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Кубок России

Сегодня, 20:43

Медина о победе над «Краснодаром»: «Могли забить больше голов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина подвел итоги первого матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (3:0).

— Как сегодня вам игралось в минус 10?

— На самом деле, для нас иностранцев немного тяжеловато играть в таких погодных условиях. Матч был достаточно хороший в нашем исполнении. На качестве игры это не сказалось. Погода крайне тяжелая, но зрелищность от этого не пострадала. Был замечательный матч.

— В каком состоянии команда физически?

— Мы провели длительные предсезонные сборы, порядка 45 дней усиленной работы. Сейчас у нас очень хорошее физическое состояние. Плюс мы начали год с победы. Это придаст нам дополнительной уверенности, багаж которой мы заложили на сборах. Сейчас команда в очень хорошем состоянии. Уверен, этого нам хватит до конца сезона.

— Была ли слишком легкой победа над «Краснодаром»?

— Мы провели замечательный матч сегодня, доминировали, создавали очень много голевых моментов. Могли забить больше голов. Может, наше активное начало как-то сказалось на поведении соперника. «Краснодар» — южная команда. Может, им намного сложнее играть при таких погодных условиях. Мы очень довольны своим выступлением.

— Понимаете формат Кубка России?

— Прекрасно понимаю, что формат чуть другой. Мы концентрируемся на следующем матче. Думаем только о следующем шаге. Задача поехать в Краснодар, сыграть на максимуме и дальше ожидать, с кем будем играть.

— Сейчас в команде два нападающих. Это как-то сказывается?

— Чалов замечательный игрок, один из лучших в России. Заболотный тоже крайне важен. У нас много матчей, каждый будет находить свое время как в Кубке, так и в чемпионате.

В этом матче отличились Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный. На 61-й минуте Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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