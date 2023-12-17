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Кубок России

Сегодня, 16:00

Медведев отметил великолепную работу тренерского штаба команды в Матче звезд Кубка России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев поделился впечатлениями от FONBET Матча звезд Кубка России.

«В таких мероприятиях главное создавать настроение для зрителей. Важна зрелищность, хорошее новогоднее настроение. Надеюсь, люди получили удовольствие от челленджей и игры. Андрей Аршавин на посту главного тренера был великолепен. Сегодня был сумасшедший тренерский штаб. Все хорошо. Все внесли свою лепту. Каждый был важен, поэтому мы и выиграли», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

16 декабря команда Пути РПЛ одержала победу над сборной Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7. Соперники играли в формате 5 на 5 на «Live Арене» в Сколкове.

Командой Пути РПЛ руководили Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Сергей Овчинников.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Никита Медведев
Футбол
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