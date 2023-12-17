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Сегодня, 14:56

В РФС подвели итоги матча звезд Кубка России: «У многих футболистов огромный недораскрытый потенциал настоящих артистов»

В РФС подвели итоги матча звезд Кубка России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин подвел итоги ФОНБЕТ Матча звезд Кубка России.

«Кубковый Матч звезд был гораздо больше, чем просто предновогодним футбольным событием. Именно такой развлекательный ироничный формат, объединяющий профессиональный, любительский и детско-юношеский футбол, болельщиков, мир шоу-бизнеса и спорта, журналистов, индустрию спортменеджмента, уверен, постепенно меняет сознание и мышление сообщества. Глядя на то, как парни куражились в челленджах, танцевали с маскотами, раздавали интервью и автографы, поймал себя на мысли, что через несколько лет футбольный Матч звезд может составить продуктовую конкуренцию Суперкубку страны», — сказал Терешин.

Также в РФС отметили артистические способности участников матча.

«Просто великолепно свои роли отыграли Мостовой, Карасев, Евсеев, Быстров, Пиняев, Кривцов, Фролов, Подшибякина, Думич и многие другие участники и члены жюри. А у многих футболистов просто огромный недораскрытый потенциал настоящих артистов, который так необходим сейчас молодому поколению зрителей. И который, видимо, мы когда-то сами и ограничили», — добавил Терешин.

Команда Пути РПЛ одержала победу над сборной Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7.

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