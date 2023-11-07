Медведев считает, что у «Зенита» может поквитаться с «Динамо» за прошлогодний розыгрыш Кубка России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал встречу «Зенита» с московским «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Как прокомментирую результат жеребьевки для «Зенита»? Появилась возможность за 2 матча поквитаться с «Динамо» за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне «Зенит» и «Динамо» также играли друг с другом в плей-офф FONBET Кубка России. Матч закончился победой московского клуба по пенальти.