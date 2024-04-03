Комличенко: «Чемпионат, как и кубок нам важен»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после победы над «Химками» (0:0, пен. — 7:6) в FONBET Кубке России рассказал о целях команды на концовку этого сезона.

— Как оцените свою игру после травмы?

— Физически чувствую себя намного лучше. Надеюсь, через игры буду еще набирать и играть чаще стану. Сборы, конечно, прошел, но все равно пропустил много времени, из-за повреждения.

— Как далеко вы хотите пройти в Кубке?

— Максимально далеко.

— Важнее закончить выше в чемпионате или успешно выступить в Кубке?

— Чемпионат, как и кубок нам важен. Интересно и там, и там. Да, тяжеловато будет выдержать один темп. Главное готовиться, и все будет нормально. Как видите, сегодня было нормально, могли забивать раньше и не дотягивать до пенальти.