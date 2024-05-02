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Сегодня, 06:16

Игнатов: «Играли на чужом стадионе как дома»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«У нас происходит очень хорошая ротация. Слишкович всем дает игровое время в атаке и центре поля. Да и в обороне. Паша Маслов сегодня вышел вместо Бабича и уверенно сыграл. Спасибо нашим болельщикам, что пришли, потому что мы играли на чужом стадионе как дома. Это придало нам много сил и помогло победить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатова.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005626846_mihail_ignatov_rasskazal_o_tom_chto_pomoglo_pobedit_dinamo
Михаил Игнатов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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