Грулев: «Возможно, «Динамо» не хватило сил после встречи с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы действительно оставили много эмоций после победы над «Зенитом». Что сегодня не получилось? Мы не реализовали свои моменты, чтобы выиграть, а «Спартак» смог это сделать. Был хороший момент у Смолова, а больше я не припомню. На что обращали внимание перед дерби? На то, что нам нужно выложиться и победить. Думаю, выложиться на все сто у нас не получилось. Возможно, не хватило сил после встречи с «Зенитом», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Грулева.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая