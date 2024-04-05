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Сегодня, 16:18

Мостовой считает, что игрок уровня Педро мог бы пригодиться «Спартаку»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал игру бразильского новичка «Зенита» Педро в матче FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Игра Педро? Парень впечатлил. «Спартаку» такой Педро очень бы пригодился на место Промеса. Но почему-то такие таланты всегда находит «Зенит», а не «Спартак», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в феврале 2024 года. В матче против «Спартака», который прошел 3 апреля, 18-летний бразилец сделал дубль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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