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Сегодня, 16:13

Шалимов — о столкновении Пиняева с вратарем «Урала»: «Сергей еще легко отделался»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал эпизод со столкновением полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и голкипера екатеринбургской команды Алексея Мамина в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«По самому резонансному моменту — стыку Пиняева с вратарем «Урала» скажу так: то, как играл голкипер, обычная для вратарей ситуация: выходят, выставляя колено; их так учили. Вопрос в том, что форварду надо быть начеку в такой ситуации, тормозить раньше, потому что стыки могут иметь печальные последствия, и Сергей еще легко отделался», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Урал» одержал победу над «Локомотивом» в этой встрече (1:0) и вышел в первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Железнодорожники выбыли из турнира.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Сергей Пиняев
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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