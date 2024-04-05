Шалимов — о столкновении Пиняева с вратарем «Урала»: «Сергей еще легко отделался»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал эпизод со столкновением полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и голкипера екатеринбургской команды Алексея Мамина в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«По самому резонансному моменту — стыку Пиняева с вратарем «Урала» скажу так: то, как играл голкипер, обычная для вратарей ситуация: выходят, выставляя колено; их так учили. Вопрос в том, что форварду надо быть начеку в такой ситуации, тормозить раньше, потому что стыки могут иметь печальные последствия, и Сергей еще легко отделался», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Урал» одержал победу над «Локомотивом» в этой встрече (1:0) и вышел в первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Железнодорожники выбыли из турнира.