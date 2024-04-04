Наумов: «Галактионов не смог перестроить игру «Локомотива» без Дзюбы»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о поражении команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России от «Урала» (0:1).

«Весна, конечно, не задалась у «Локомотива» категорически. Но когда ты принимаешь на работу молодого тренера, а Галактионов практически не тренировал клубы, только юношей, молодежную сборную и немного в «Пари НН» и сразу ушел в «Локо»... Так вот, когда тренер такой молодой, ты должен понимать, что он шишек набьет еще очень много, пока станет тем тренером, который необходим большому клубу, такому как «Локомотив». Поэтому нужно это понимать. Или терпеть. А если ты не можешь терпеть, то не надо брать такого молодого тренера.

Я думаю, Галактионов не смог перестроить команду без Дзюбы. Он как играл с Дзюбой, так и продолжает играть. А Дзюбы уже нет. А Сулейманов — это далеко не Дзюба по уровню мастерства. И в результате потерялись все. Потерялся Пиняев, даже Митай, сильный игрок, стал каким-то серым, незаметным. Повторюсь, Галактионову не удалось перестроить игру не с учетом высокого нападающего, а, например, с Глушенковым. Он не может построить игру так, чтобы Глушенков полностью раскрылся. В результате эти неудачные матчи. А кубковая игра с «Уралом» просто какая-то катастрофа. Даже навала какого-то не получилось, давления во втором тайме. Это, конечно, говорит о слабости тренера?" — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Локомотива» заявил, что обсудит свое будущее с руководством клуба.

3 апреля железнодорожники на выезде уступили «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.