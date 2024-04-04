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Зарема: «Сравните, как «Спартак» встал на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом»

Микеле Антонов
Корреспондент
«Спартак» уступил «Зениту» в Кубке России (1:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» оценила самоотдачу футболистов красно-белых.

«За тот «Спартак» не было стыдно. После покупки Зиньковского мы не принимали решений по трансферам и любым управленческим решениям, но эмоциональная связь с командой была сильна. По духу и настрою это был еще наш «Спартак», в котором реально один за всех.

Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке. Сравните, как в том матче команда встала на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом, потому что, образно говоря, с капитана нельзя срывать повязку и указывать на место, когда оно под ним самим шатается. После того прощания с игроками и сотрудниками клуба пуповина была перерезана, в том числе с тренером. «Спартак» отправился в свое самостоятельное плавание под руководством Малышева», — сказала Зарема «СЭ».

 
Гильермо Абаскаль в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:2). «Абаскаль просто поплыл. Это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Мнение Заремы Салиховой

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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