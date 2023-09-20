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Кубок России

Сегодня, 18:17

Нобоа рассказал, как игроки «Сочи» узнали об отставке Хохлова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России против ЦСКА (1:1, пенальти — 2:4) и рассказал, как футболисты сочинцев узнали об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

— Как вы узнали об отставке Хохлова?

— После поражения от «Спартака». На следующий день тренер сказал, что все, не будет работать дальше.

— Вы сказали, что дело не в тренерах, а в том, что не хватает качественных игроков.

— Этого мы уже касались много раз. Сегодня были хорошие моменты, но не получается.

— Если бы вы были президентом «Сочи», что бы вы сделали?

— Я не президент, я — игрок.

— Как вы думаете, что делать?

— Я не знаю, я — игрок.

— На сколько вас хватает?

— Сегодня — на 90 минут, мы договорились с тренером на 45, потому что у нас очень важный матч в субботу.

— Что у вас был за разговор с Федотовым?

— Он сказал, что я до сих пор играю в такой хороший футбол, пожелал удачи в следующих матчах, — сказал Нобоа.

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.

Дмитрий Хохлов
Кристиан Нобоа
Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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