Федотов о победе ЦСКА над «Сочи» по пенальти: «Тороп сделал свое дело на отлично»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 4:2).

— Что скажете по поводу сегодняшней игры?

— Настоящий кубковый матч, держал в напряжении. Пришлось отыгрываться. Потеряли концентрацию в конце первого тайма. Во втором тайме нам пришлось включать повышенные требования. Мы слишком быстро и необоснованно обостряли. Во втором тайме мы создавали моменты, но реализация оставляла желать лучшего. К счастью, на выручку пришел стандарт, и мы сравняли счет. Тороп сделал свое дело на отлично.

— Сегодня было много стыков, все ли здоровы?

— Амбициозная команда выходит бороться. По-другому не должно быть. Футбол — для болельщиков. Да, необходимо в каждом эпизоде преодолевать себя и сопротивление соперника. Это требует максимального сопротивления. Иначе сложно развиваться.

— Скучали ли по матчам при такой поддержке?

— Всегда скучаем. Всегда повторяем, что наши болельщики — 12-й игрок. Это страсть, и она передается футболистам. Игроки передают болельщикам этот адреналин.

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.