Обляков выложил пост в честь победы ЦСКА в FONBET Кубке России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков обратился к болельщикам после победы в FONBET Кубке России.

В суперфинале турнира армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5) и в восьмой раз в своей истории завоевали Кубок России.

«Кубок наш! Спасибо за поддержку всем нашим болельщикам, моей семье и моим близким! Спасибо команде, за этот победный путь, что мы прошли вместе!

Теперь небольшой отдых, и снова за работу, чтобы в следующем сезоне, быть еще сильнее. И радовать вас новыми победами!» - написал Обляков в своем официальном Telegram-канале.