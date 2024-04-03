Смородская призвала уволить Галактионова из «Локомотива»: «Он не может дать будущего»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила перспективы главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в московском клубе.

«Галактионов плохо работает, пора ему в отставку. У него ничего не получается. И «Локомотиву» он не может дать будущего», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» на выезде уступил «Уралу» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:1.

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.

Константин Передерий