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Кубок России

3 апреля, 18:12

Смородская призвала уволить Галактионова из «Локомотива»: «Он не может дать будущего»

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила перспективы главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в московском клубе.

«Галактионов плохо работает, пора ему в отставку. У него ничего не получается. И «Локомотиву» он не может дать будущего», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» на выезде уступил «Уралу» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:1.

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.

Константин Передерий

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Ольга Смородская
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