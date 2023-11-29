«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы на матч Кубка России

«Оренбург» и «Спартак» огласили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 16.00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Сидоров, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Оганесян, Ковалев, Куэро.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

«Спартак» на групповой стадии финишировал первым в квартете D, оставив позади себя «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН». «Оренбург» стал вторым в группе А, где пропустил вперед ЦСКА. Хуже «газовиков» оказались «Сочи» и «Факел».

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».