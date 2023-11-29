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Кубок России

Сегодня, 15:11

«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы на матч Кубка России

Виктория Кравченко
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«Оренбург» и «Спартак» огласили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 16.00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Сидоров, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Оганесян, Ковалев, Куэро.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

«Спартак» на групповой стадии финишировал первым в квартете D, оставив позади себя «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН». «Оренбург» стал вторым в группе А, где пропустил вперед ЦСКА. Хуже «газовиков» оказались «Сочи» и «Факел».

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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