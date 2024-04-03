Пиняев обнялся с вратарем «Урала» Маминым после матча Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев обнялся с голкипером «Урала» (0:1) Алексеем Маминым после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Видео момента показала пресс-служба железнодорожников.

«Друзья, большое спасибо вам за поддержку в любых, даже самых сложных ситуациях. Сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Вы — лучшие», — подписано видео с Пиняевым.

Во втором тайме хавбек в штрафной площади «Урала» столкнулся с Маминым. Голкипер попал сопернику коленом в лицо. Арбитр встречи Кирилл Левников не назначил пенальти после просмотра видеоповтора.