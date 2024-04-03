Пиняев — о неназначенном пенальти после столкновения с Маминым: «Видимо, Левникову нужна реанимация на поле»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Урала» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти», — приводит слова Пиняева matchtv.ru.

Во втором тайме Пиняев в штрафной площади «Урала» столкнулся с голкипером екатеринбуржцев Алексеем Маминым. Голкипер попал сопернику коленом в лицо. Арбитр встречи Кирилл Левников не назначил пенальти после просмотра видеоповтора.