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Сегодня, 13:26

Клаудиньо: «Зенит» в матче со «Спартаком» будет играть только на победу»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Зенит» всегда выходит на поле с главной и единственной задачей — победить. Этот случай не будет исключением, мы совершенно точно будем играть только на победу. Только такой результат нас устроит», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

Первая игра закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Дублем отличился вингер Педро. В составе красно-белых мяч забил Манфред Угадьде.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Клаудиньо
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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