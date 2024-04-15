Сухой рассудит второй полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи плей-офф FONBET Кубка России. Второй матча 1/2 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит Алексей Сухой. Игру ЦСКА — «Балтика» обслужит бригада Яна Бобровского. Путь РПЛ 1/2 финала. Первые матчи 16 апреля (вторник) ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Александр Гончар. 17 апреля (среда) «Зенит» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья — Кирилл Левников; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гвардис. Путь регионов 1/2 финала. 1-й этап 17 апреля (среда) «Оренбург» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев. «Урал» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.