Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:58

Пономарев считает, что ЦСКА выйдет в финал FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о перспективах москвичей в FONBET Кубке России.

«Нас ждет игра с «Крыльями» на Кубок, на выезде была ничья — это хороший результат, дома ЦСКА должен побеждать. Считаю, что армейцы выйдут в финал Кубка России. Почему? Команда сейчас стабильна, оборона в порядке, как всегда Акинфеев вселяет уверенность в рамке. Мне понравился Агапов — неплохой парнишка. Да, нет юрких крайних форвардов, но таких, вероятно, в России и не найти сейчас, только покупать легионеров остается. Сейчас «Спартак» сбавил обороты, Промес получил травму, особой опасности сейчас красно-белые не вызывают. Последние игры они сыграли вяло, допускали ошибки в обороне. Если ЦСКА встретится со «Спартаком» в Кубке России, то победит, как мне кажется», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Теоретически ЦСКА и «Спартак» могут сыграть в следующей стадии FONBET Кубка России. Для этого армейцы должны пройти «Крылья Советов» (первый матч в Самаре завершился вничью 2:2), а «Спартак» — «Урал» (первая встреча в Москве — 1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-sejchas-sil-nee-spartaka-armejtsy-vy-jdut-v-final-kubka-rossii/
Владимир Пономарев
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Железные люди из ЦСКА: сыграли больше всех, но выдержали и выиграли в третьем овертайме!
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала»: «Продали 22 тысячи билетов, ожидаем 25 тысяч болельщиков на матче»

Мостовой назвал отсутствие Промеса главной проблемой «Спартака»