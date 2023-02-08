Пресс-атташе «Волги» рассказал о состоянии поля на стадионе в Ульяновске перед матчем с «Зенитом»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов оценил вероятность проведения матча 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» на домашнем стадионе ульяновской команды.

— Такие решения сразу никогда не принимаются. Специалисты изучили, посмотрели, собрали материал и уже там, в лиге, примут решение. Два специалиста не могут принять такое решение. Его примет комиссия в полном составе, — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.

— Будет ли комиссия еще раз посещать стадион в Ульяновске?

— Нет. Они ничего не сказали. Ходили, смотрели, трогали, изучали.

— В каком же состоянии находится поле?

— В том, которое и могло быть на данный момент. Подогрев работает с 9 января. Трава растет, но не как летом. Есть влага, но это нормальный процесс. Агроном говорит, что все идет по плану.

— В клубе рассчитывают на положительный итог?

— Мы на это очень искренне рассчитываем. Играть в Ульяновске — это твердая позиция. Для города — это праздник. Будем делать все до последнего, чтобы получилось сыграть для наших болельщиков.

Сегодня, 8 февраля, комиссия ФНЛ в составе двух человек осматривала поле в Ульяновске для вынесения решения по матчу. Итоговый ответ комиссия огласит позже.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» должен состояться 25 февраля. Его победитель выйдет в полуфинал Пути регионов Кубка России.