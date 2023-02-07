Орлов о словах Заремы про матч «Волга» — «Зенит»: «Какая-то маленькая месть...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой про матч 1/4 финала Пути Регионов Кубка России «Волга» — «Зенит».

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что хочет, чтобы Ульяновск не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

— Зарема Салихова выступила в поддержку «Волги»? Ну что сказать... Это ее мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то ее высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть. Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу «Зенит» — «Спартак». Это же тоже хорошо (смеется).

Давайте ждать интересной игры «Волга» — «Зенит». Ульяновцы готовятся сейчас в Турции, укрепляют состав. Они считают, что матч с чемпионом страны может стать хорошим стимулом для всей команды, чтобы выбраться из ямы первой лиги. В общем, я за популяризацию футбола в регионах. Кто знает, может быть, мальчишки, увидев игру своей команды против «Зенита», побегут записываться в секции.

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Игра должна состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.