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27 ноября, 21:28

Хрюнов о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Так дерутся за последнюю кружку пива у ларька»

Промоутер Хрюнов оценил драку футболистов «Зенита» и «Спартака»
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Промоутер Владимир Хрюнов оценил драку футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, пенальти 4:2) в матче Кубка России по футболу. По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

— Потасовку видел, не очень хорошая тема, — цитирует «РБ Спорт» Хрюнова. — Это эмоции, думаю, там много личного. Но нужно понимать, что на тебя смотрят и ты являешься примером.

— На ваш взгляд, подобные стычки в футбольных матчах недопустимы?

— Там не было толком драки. Было толкание, никто никого толком не ударил.

— Пара ударов прошли в челюсть по науке, особенно со стороны Шамара Николсона.

— Было видно, что некоторые из них прошли школу уличных драк.

— Выходить в ринг против профессиональных бойцов этим футболистам не стоит? Или кто-то мог бы потягаться?

— Тут другая проблема — у футболистов существует довольно дорогая страховка, которая ограничивает их занятия единственным видом спорта, футболом. Но если кто-то из них согласится, смело давайте мой телефон и посмотрим на продолжение этого банкета.

— Значит, увидели кого-то, кто не потерялся бы в ринге?

— Главное в этой стычке — искренность. Примерно так дерутся за последнюю кружку пива у пивного ларька, за любовь единственной девушки, за честь своей деревни. Это я хочу похвалить.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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