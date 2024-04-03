Семак — о Педро: «Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника команды Педро в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

— Выход в первом тайме полуосновы связан с тем, что приоритет отдан РПЛ?

— Все команды ротируют состав в Кубке. Естественно, приоритет у нас — чемпионату. График плотный. В команде не 10, а 20 человек. И все должны быть готовы и помогать в нужный момент. Кому-то мы дали сыграть по тайму. Кто-то генетически более одарен и легче переносит нагрузку — они провели полный матч.

— Выход бразильцев — Вендела и Клаудиньо — переломил ход игры?

— Сложно сказать, как 1-2 футболиста могут изменить ход игры. Вся команда вышла в другом тонусе. В первые минуты второго тайма у нас был замечательный контроль мяча. Все подтянулись.

— Все восхищены Педро. С чем связываете его быстрый прогресс?

— Уже прошел месяц с момента рестарта сезона. Думаю, Педро пора потихоньку обживаться. На сборах в нем чувствовалась определенная нервозность. Адаптация есть и будет. Он только начинает свои шаги во взрослом футболе. До «Зенита» в профессиональном футболе Педро играл очень мало. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать, и избежит участи многих молодых игроков, которые часто нестабильны.

— Интегрировать Педро в основу, учитывая большой выбор игроков в линии атаки — это проблема?

— Стараемся, чтобы на поле выходили лучшие на конкретный момент. Если Педро не играл до этого, значит, не был сильнее тех, кто попадал в состав. Если он будет лучше — будем думать, как сделать так, чтобы он играл.

Победу команде принес дубль полузащитника Педро. Это его дебютные голы за «Зенит».

Ответная игра команд состоится 17 апреля на «Газпром Арене».