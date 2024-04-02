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Кубок России

2 апреля, 19:27

«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в Кубке России
Игнат Заздравин
Корреспондент
Вячеслав Грулев.
Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» на выезде победило «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Из-за проблем с домашней ареной «СКА-Хабаровска» игра проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.

Счет на 12-й минуте открыл форвард бело-голубых Вячеслав Грулев. На 70-й минуте хабаровчане отыгрались благодаря голу Альбека Гонгапшева. Победу москвичам принес Фабиан Бальбуэна, который отличился на 74-й минуте.

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
02 апр, 17:30. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
1:2
Динамо
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
20
25
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