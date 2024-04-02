«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Смолов выйдет с первых минут, Тюкавин — в запасе

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и московского «Динамо» на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет 2 апреля в Санкт-Петебурге на стадионе «Кировец». Начало — в 17.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Цыганок.

«СКА-Хабаровск»: Имамов, Мусалов, Кожемякин, Т. Рукас, Покидышев, Подберезкин, Коновалов, Петров, Симонян, К. Никитин, Гонгапшев.

Запасные: Сугробов, Корнюшин, Савинов, А. Никитин, Бегун, Бавин, Алиев, Шарль, Мирошниченко, Цаллагов, Быков, А. Рукас.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Кутицкий, Гагнидзе, Грулев, Фомин, Гладышев, Смолов.

Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Чавес, Исаев, Назаренко, Смелов, Тюкавин, Макаров, Окишор, Бителло.