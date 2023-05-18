Гришин — о суперфинале Кубка России: «ЦСКА и «Краснодар» будут играть только в атаку, мы увидим много голов»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Краснодар» более играющая командам, чем «Урал», поэтому они и в суперфинале. Все заслужено, в «Лужниках» мы увидим матч, где и ЦСКА, и «быки» будут играть только в атаку, мы увидим много голов. Это будет более зрелищный финал, чем мог бы быть с «Уралом», ведь екатеринбуржцы больше играют от обороны. Не думаю, что у ЦСКА будет преимущество, потому что это клуб с более богатой историей, чем «быки». В составе у армейцев есть очень титулованные футболисты. В суперфинале может случиться все, независимо от того, кто сколько наград выигрывал. Кубок интересно смотреть, потому что суперфинал состоит из одной игры, и фаворит может проиграть после любой ошибки», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России, который прошел 17 мая, «Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) и вышел в суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА. Суперфинал Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.