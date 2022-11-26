«Торпедо» — «Урал»: Бикфалви оформил дубль в матче

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви удвоил преимущество екатеринбуржцев в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Торпедо» — 2:0.

Игрок отличился на 73-й минуте, Бикфалви в подкате замкнул прострел с фланга от Андрея Егорычева.

Первый гол румынский полузащитник забил на 54-й минуте с пенальти.